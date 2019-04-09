В Новороссийске мужчину осудят за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-09T13:35:20+03:00

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На одной из улиц Новороссийска правоохранители заметили мужчину, который, по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения. При виде полицейских он попытался скрыться, однако ему это не удалось.

- При проведении личного досмотра в кармане куртки задержанного нашли гипсовый слепок, в котором находился сверток из фольги с кристаллообразным веществом. Экспертиза установила, что это N -метилэфедрон общей массой более грамма, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина рассказал, что запрещенное вещество хранил для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU