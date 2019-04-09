В Краснодаре 13 апреля пройдут Корниловские поминовения

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-09T13:55:47+03:00

Они начнутся в 11:00

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В краевой столице 13 апреля у мемориала Лавру Корнилову и жертвам Гражданской войны состоится торжественное мероприятие.

Почетными гостями мероприятия, которое начнется в 11:00, станут представители краевой и городской администрации, казачества, депутаты городской Думы.

- В ходе поминовений совершат заупокойную литию об убиенных воинах, а память погибших почтут минутой молчания. Казачьи корпуса пройдут мимо монумента торжественным маршем, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, Лавр Георгиевич Корнилов родился в семье потомственного казака в 1870 года в станице Каркалинская Семипалатинской области. Участвовал в Гражданской войне, был главнокомандующим Добровольческой армией, вождем Белого движения на Юге России.

Он погиб 13 апреля 1918 года во время обстрела штаба Добровольческой армии артиллерией красноармейцев.

Решение о создании мемориального комплекса в честь генерала было принято по инициативе администрации города в 2011 году. Памятник открыли 13 апреля 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU