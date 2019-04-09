В Краснодаре осудят наркоторговца
В Краснодаре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего торговца наркотиками. Его обвиняют в сбыте более 9 килограммов запрещенных веществ.
- Как выяснило следствие, незаконным бизнесом житель Краснодара занимался с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Он реализовывал наркотики на территории столицы Кубани путем «закладок», а также отправлял посылки на свое имя в Самару, Челябинск, Уфу, Магадан, Воронеж и другие города России. После этого он отправлялся в эти населенные пункты, получал отправления и делал «закладки» - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
После задержания злоумышленника, в ходе проведения обыска у него нашли и изъяли более 9 килограммов различных психотропных веществ.
Статьей, предусмотренной за данное правонарушение, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет или пожизненное заключение.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU