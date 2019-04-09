В Краснодаре осудят наркоторговца

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-09T14:43:02+03:00

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В Краснодаре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего торговца наркотиками. Его обвиняют в сбыте более 9 килограммов запрещенных веществ.

- Как выяснило следствие, незаконным бизнесом житель Краснодара занимался с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Он реализовывал наркотики на территории столицы Кубани путем «закладок», а также отправлял посылки на свое имя в Самару, Челябинск, Уфу, Магадан, Воронеж и другие города России. После этого он отправлялся в эти населенные пункты, получал отправления и делал «закладки» - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После задержания злоумышленника, в ходе проведения обыска у него нашли и изъяли более 9 килограммов различных психотропных веществ.

Статьей, предусмотренной за данное правонарушение, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет или пожизненное заключение.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU