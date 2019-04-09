«Локомотив-Кубань» принимает «Автодор» в Единой лиге

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-09T15:07:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» 9 апреля проведут в «Баскет-Холле» последний домашний матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Соперник – грозный «Автодор» из Саратова. Матч начнется в 20:00.

В среднем за матч «Автодор» набирает 92 очка, а пропускает 95. Такой стиль игры позволяет гостям бороться за выход в плей-офф, а краснодарцы сражаются за четвертую строчку, которая дает неплохие расклады в перспективе. Интересно, что как и «Локо» саратовчане дважды по ходу сезона меняли тренера. Сергея Мокина сместил Душан Алимпиевич, а его самого в конце января заменил Евгений Пашутин.

Прямо сейчас «Локо» сражается за четвертое место в регулярном чемпионате, которое после победы «УНИКСа» над ЦСКА дает неплохие расклады в плей-офф.

- Против «Цмоки-Минска» и «Химок» мы играли неплохо, но мне не понравилось то, как «Локо» закончил матч против подмосковного клуба. Нам следует научиться правильно закрывать игры. Кстати, в тот вечер нас потрясающе поддерживали трибуны, и я надеюсь на такую же атмосферу в матче с «Автодором», - говорит тренер «Локо» Боб Доневальд.

Болельщиков ждет флешмоб в поддержку перенесшего операцию Дмитрия Хвостова, предматчевая автограф-сессия с Джамелом Маклином, интерактивная камера, шумомер, розыгрыши, Kiss Cam, Dance Cam, Fan Cam и конкурс «Улучши свое место».

ИСТОЧНИК KP.RU