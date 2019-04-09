2019-04-09T15:50:14+03:00
Спорт

Краснодарские баскетболисты завоевали «серебро» юношеского чемпионата России

«Локомотив-Кубань» в финале уступил главной команде Москвы
Максим ОСОКИН
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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Юношеская команда «Локомотив-Кубань» 2003 года рождения стала серебряным призером юношеского первенства России. В финале «Локо-2003» соперничал с «Москвой-1». На протяжении встречи лидерство переходило от одной команды к другой, причем ни одна не могла оторваться от соперника на комфортное расстояние.

- В концовке «Локо-2003» и «Москва-1» поочередно выходили вперед на одно очко. И все же москвичи сумели сохранить чемпионское звание, в напряженном финале обыграв «Локо-2003» с минимальным разрывом – 75:73. Ярослав Нягу принес «красно-зеленым» 30 очков, Данил Шеянов добавил еще 18, - сообщили в пресс-службе «Локо».

Центровой краснодарцев Ярослав Нягу и разыгрывающий Кирилл Григорьев вошли в символическую пятерку лучших игроков турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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