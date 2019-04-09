На Кубани осудили телефонного мошенника

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-09T15:44:47+03:00

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Суд Новороссийска признал виновным в 27 фактах обмана людей по телефону жителя Новосибирска.

- Согласно данным уголовного дела, с ноября 2015 года по август 2016 года мошенник звонил по телефону пенсионерам, живущим на Кубани. Он представлялся сотрудником полиции и сообщал пожилым людям о том, что их родственники совершили преступление или попали в ДТП. После этого он просил средства, чтобы прекратить уголовное преследование, либо на лечение пострадавшего, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Следствие доказало причастность злоумышленника к 27 преступным деяниям на территории Кубани. В результате противоправной деятельности мужчины пострадавшим был нанесен материальный ущерб на общую сумму более1,5 млн рублей.

Октябрьский районный суд Новороссийска назначил подсудимому 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После этого осужденный обжаловал приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор оставила без изменений. Он уже вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU