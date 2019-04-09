2019-04-09T16:11:40+03:00
Общество

Погода вновь проверит сочинцев на прочность

Синоптики прогнозируют резкое усиление ветра
Максим ОСОКИН
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В горах Сочи сохраняется лавиноопасность. Фото: архив КПВ горах Сочи сохраняется лавиноопасность. Фото: архив КП
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Сочинские спасатели предупреждают жителей и гостей курорта об усилении ветра и опасности сходах селей. Завтра утром и днем в Сочи ожидаются порывы ветра до 15 м/с. С 9 по 12 апреля в горах выше 1 тыс. метров над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин.

- Из-за установившихся высоких температур воздуха в горах Сочи началось обильное таяние снежного покрова. Из-за этого возможен подъем уровня воды в ручьях и реках и переувлажнение грунтов. В ближайшее время, при прохождении осадков, прогнозируется сход селей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Жителей и гостей города просят принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами, отказаться от выхода в горы. При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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