В Краснодаре пройдет концерт Максима Фадеева

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-09T16:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

13 апреля 2019 года в краснодарском «Баскет-Холле» пройдет концерт Максима Фадеева. Известный музыкант, исполнитель и продюсер не выступал 25 лет из-за потери слуха.

- Сейчас Максим использует для выступлений специальный аппарат, который помогает ему слышать вибрации. Благодаря этому ему удается петь, ощущая звуки через собственный скелет, рассказали организаторы мероприятия.

Предстоящее мероприятие в Краснодаре станет для Максим Фадеева своеобразным экспериментом, который сможет подтвердить его способность слышать не слыша. К сожалению, музыкант не может выходить из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование и не слышит эмоции зрителей, но он их видит.

В программе концерта такие известные композиции исполнителя, как «Танцы на стеклах», «Сестричка», «Беги по небу», а также новые треки.

Начало концерта в «Баскет-Холле» в 19:00

ИСТОЧНИК KP.RU