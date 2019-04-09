2019-04-09T17:39:49+03:00
Общество

Кубань присоединится к Всероссийской неделе финансовой грамотности

Мероприятия для детей и молодежи стартуют 17 апреля
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности на Кубани пройдет свыше 250 очных и онлайн-мероприятий. Торжественное открытие «Недели» состоится в Новороссийске на базе Государственного морского университета имени Ф.Ф. Ушакова.

- На сегодняшний день на Кубани активно развивается цифровая экономика. Молодежь должна обладать базовыми знаниями в сфере финансов. Благодаря таким мероприятиям, молодые люди учатся ответственному отношению к деньгам, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства экономики.

Во время проведения «Недели» для школьников и студентов кубанских учебных заведений пройдут открытые уроки, выступления экспертов, экскурсии в финансовые учреждения, онлайн- активности, конференция и другие мероприятия.

Подробную информацию о мероприятии можно найти на вашифинансы.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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