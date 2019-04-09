Кубань присоединится к Всероссийской неделе финансовой грамотности
В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности на Кубани пройдет свыше 250 очных и онлайн-мероприятий. Торжественное открытие «Недели» состоится в Новороссийске на базе Государственного морского университета имени Ф.Ф. Ушакова.
- На сегодняшний день на Кубани активно развивается цифровая экономика. Молодежь должна обладать базовыми знаниями в сфере финансов. Благодаря таким мероприятиям, молодые люди учатся ответственному отношению к деньгам, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства экономики.
Во время проведения «Недели» для школьников и студентов кубанских учебных заведений пройдут открытые уроки, выступления экспертов, экскурсии в финансовые учреждения, онлайн- активности, конференция и другие мероприятия.
Подробную информацию о мероприятии можно найти на вашифинансы.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU