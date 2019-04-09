Новоселам ЖК «Министерские озера» в Сочи вручили ключи от квартир

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-09T18:00:17+03:00

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9 апреля строительная компания AVA Sochi собрала будущих жителей Министерских озер на первый праздник жилого комплекса, посвященный завершению строительства и выдаче ключей. Праздник «Министерские озера – страна чудес», стал настоящей сказкой для его гостей: волшебная фотозона по мотивам «Алиса в стране чудес», музыка, конкурсы и викторины, и даже танцы в собственном дворе под любимые песни. С 10 апреля начнется выдача ключей и подписание актов приема кварты, впереди приятные хлопоты, связанные с ремонтом, и обустройством своего дома в министерских озерах. Для кого-то это первая квартира, кого-то место для летнего отдыха. Но для каждого человека это ответственный и очень важный момент.

Кроме своевременной сдачи дома, компания AVA Sochi провела реконструкцию набережной Министерского озера и берегоукрепление реки Бзугу, вдоль которой расположен жилой комплекс. За счет собственных средств ведет строительство дороги с выездом к ТЦ МореМолл, что значительно снизит транспортную нагрузку в с Раздольное. Учитывая, что вдоль комплекса расположено 6 остановок общественного транспорта, оказала активное содействие в продлении маршрутов автобуса.

ЖК «Министерские озера» является проектом комплексного развития территории. Строительство было начато в марте 2019 года сразу после подписания инвестиционного соглашения на строительство комплекса с администрацией гороа-курорта Сочи на Российском Инвестиционном Форуме. Проект предусматривает строительство жилых домов, с развитой внутренней инфраструктурой, детский сад, общеобразовательную школу. Как и было заявлено ранее строительство включает в себя 4 этапа, первый из которых реализован в заявленные сроки.

Вице – президент по инвестициям Денис Бражниченко отметил: «Руководство компании продолжит развитие данного проекта в части строительства инфраструктурных и образовательных объектов. Это первый, но далеко не последний проект AVA Group в городе-курорте Сочи»

AVA Group - многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов жилого и промышленного назначения. Компания AVA Sochi входит в состав группы компаний АВА, является застройщиком ЖК «Министерские озера».

ИСТОЧНИК KP.RU