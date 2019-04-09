В Краснодаре построят три детсада и большую школу

СЕГОДНЯ 19:35 2019-04-09T19:35:16+03:00

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В Краснодаре на территории площадью более 60 га, ограниченной улицами им. Кирилла Россинского, Батуринской и Чепигинской появятся три новых детских сада и школа на 1750 мест. Каждое из дошкольных учреждений сможет принять до 350 малышей.

- В данный момент землю под застройку в Краснодаре выделяют только при условии возведения социальных объектов. При этом, застройщик может безвозмездно передать участки под школы и детские сады в муниципальную собственность, и объекты на них возводятся за счет бюджетных средств. Также он имеет возможность самостоятельно построить социальные объекты с последующим выкупом в муниципальную собственность, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо детских садов и школы в данном районе будет открыта поликлиника, которая расположится на первом этаже жилого дома.

Стоит отметить, что в проект комплексной застройки предусматривает возведение жилых домов от 8 до 25 этажей.

ИСТОЧНИК KP.RU