2019-04-09T18:35:52+03:00
Общество

В Новороссийске горела многоэтажка

Спасатели эвакуировали 50 человек
Максим ОСОКИН
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Фото vk.com/ngnovФото vk.com/ngnov
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Сегодня днем в Новороссийске в многоэтажном доме, расположенном на улице Видова произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 15:53.

- В 15:59 прибывшие на место пожарные расчеты установили, что возгорание произошло на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 50 кв. м, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сотрудники службы спасения эвакуировали из здания 50 жильцов. Два звена газодымозащитной службы спасли 30 человек. В 16:19 пожар был локализовал, в 16:45 — его полностью потушили.

В результате происшествия пострадали двое человек. Необходимая медицинская помощь им оказана на месте. Погибших нет.

В ликвидации пожара задействовали 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним, накануне в Сочи потушили два крупных пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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