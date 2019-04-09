Кубанские почтальоны помогают жителям региона перейти на «цифру»

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-09T20:51:55+03:00

Они напоминают пенсионерам о переходе на новый формат телевещания

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Более 4 тысяч кубанских почтальонов при выдаче пенсии на дому рассказывают жителям края о прекращении аналогового вещания федеральных каналов с 3 июня. Также, по желанию пенсионеров, сотрудники «Почты России» могут проверить, подходят ли телевизоры для просмотра телеканалов в «цифре».

- Чтобы продолжать смотреть бесплатные федеральные каналы, необходимо приобрести цифровую приставку или телевизор моложе 2013 года выпуска. Почтальоны, помимо прочего, рассказывают кубанцам о том, что приставки продают в ближайших почтовых отделениях, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Почты России».

Сейчас необходимое оборудование продается в 640 отделениях почты на Кубани. Жители края уже приобрели свыше 2 тысяч приставок, в том числе с помощью почтальонов.

Также на Кубани проходят обучение волонтеры, которые будут помогать людям старшего поколения с настройкой цифрового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU