2019-04-10T07:18:09+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» обошел «Автодор»

Счет игры - 95:91
Александра ПОДУШКО
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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9 апреля на арене «Баскет-холла» в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор». Итог игры – 95:91.

В первой четверти лидерство было за кубанской командой - 21:18. Во втором и третьем отрезках матча вел «Автодор». На исходе встречи счет на табло составлял уже 93:91 в пользу хозяев паркета. «Локомотив-Кубань» смог удержать преимущество, итоговый счет составил 95:91.

- Самым результативным игроком в составе хозяев стал Дорелл Райт. Он набрал 19 очков, 6 подборов и 2 перехвата. У Дмитрия Кулагина 18 очков и 6 подборов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

Эта победа позволила «красно-зеленым» сохранить минимальный отрыв от «Зенита» и «Астаны» в гонке за место в первой четверке.

У «железнодорожников» впереди три выездных матча. 15 апреля «Локо» сыграет против «Астаны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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