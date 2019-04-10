СЕГОДНЯ 07:36 2019-04-10T07:36:15+03:00

На Кубани с начала года заложили более 880 гектаров молодых виноградников

На посадку растений и уход за ними из федерального и краевого бюджетов направят 714 миллионов рублей

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В Краснодарском крае с начала года заложили свыше 880 гектаров молодых виноградников. Это 87 процентов от запланированной весенней посадки в регионе и 50,4 процентов – в общероссийском масштабе.

В этом году заложат около 2,4 тысяч гектаров молодых виноградников. Это будет проходить в два этапа. Весной виноградники разместят на площади около 1 тысячи гектаров, в осенний период – еще 1,4 тысячи.

- На эти работы в текущем году из федерального и краевого бюджетов будет направлено 714 миллионов рублей, что почти в два раза больше финансирования прошлого года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре на территории площадью более 60 га, ограниченной улицами им. Кирилла Россинского, Батуринской и Чепигинской появятся три новых детских сада и школа на 1750 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU