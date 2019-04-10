2019-04-10T07:55:36+03:00
Здоровье

Травматологи Сочи установили пациентке в плечевом суставе имплантируемый баллон

Они внедрили в практику уникальную методику лечения
Александра ПОДУШКО
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Травматологи Сочи установили пациентке в плечевом суставе имплантируемый баллонТравматологи Сочи установили пациентке в плечевом суставе имплантируемый баллонФото: Александр ГЛУЗ
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В городе-курорте врачи четвертой горбольнице впервые провели операцию по установке в плечевом суставе имплантируемого баллона. Этот метод лечения применяется лишь нескольких клиниках страны. Уникальность таких операций заключается в том, что они восстанавливают работу разорванной вращательной манжеты плеча и подвижность руки.

В городскую больницу №4 обратилась 60-летняя пациентка. Ее около полутора лет мучали боли в плече. Обезболивающие аппараты, физиопроцедуры не помогали, и тогда женщина решилась на операцию. Врачи провели магнитно-резонансную томографию, которая выявила застарелый разрыв вращательной манжеты.

- Хирургическое вмешательство длилось 40 минут. Врачи ввели в субакромиальное пространство плечевого сустава специальный баллон, заполненный физраствором, который предотвращает соприкосновение костей и не дает разрушаться хрящевой ткани, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Баллон выполняется из биодеградируемого материала, поэтому в течение 6 месяцев рассасывается.

После операции у пациентки прошли боли. Уже в первые дни женщина смогла поднимать руку на 90 градусов. На третьи сутки после операции ее выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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