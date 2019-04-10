СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-10T08:16:23+03:00

В Краснодаре застройщик обманул дольщиков на 250 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд

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В 2014 году местный житель создал в Краснодаре организацию ООО «АрмадаГрад», открыл отдел продаж квартир «Многоэтажный жилой комплекс».

С 2015 по 2016 год он привлекал деньги граждан по договорам долевого участия в строительстве указанного объекта. Мужчина не собирался исполнять обязательства по ним. До сих пор многоэтажка не достроена.

От преступных действий застройщика пострадали 164 дольщика, которым причинен ущерб на общую сумму более 250 миллионов рублей.

- Прокуратура Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего генерального директора ООО «АрмадаГрад». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU