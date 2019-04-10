СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-10T09:36:11+03:00

На Кубани полицейские выявили более 13 тонн незаконно выловленной рыбы Фото: Архив "КП"

Провели около 40 обысков у подозреваемых

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На Кубани полицейские выявили факты незаконного оборота водных биологических ресурсов. Полицейские провели около 40 обысков у подозреваемых в незаконной добыче рыбы.

- Осмотрели территории домов 19 жителей нескольких районов края.В их хозпостройках обнаружили около 13,5 тонн замороженной и готовой к сбыту рыбы, свыше 35 тысяч штук вяленой рыбы породы осетр, тарань, судак, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

У злоумышленников изъято 10 лодок с двигателями, средства навигации с координатами установки орудий лова, прибор ночного видения, свыше 500 раколовок, а также различная документация.

По одному из выявленных фактов отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ.

- Также в отношении 44-летнего мужчины, ответственного за охрану водных биоресурсов, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 и частью 1 статьи 285 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправных деяний.

Напомним, на Кубани мужчина нанес биоресурсам Азовского моря ущерб на сумм 140 тысяч рублей. Он поймал более 100 экземпляров тарани, судака.

ИСТОЧНИК KP.RU