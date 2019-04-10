Представительница Кубани победила на национальном чемпионате по фристайлу
Ксения Орлова победила на национальном чемпионате по фристайлу. Она стала первой в дисциплине биг-эйр (спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки), а также завоевала бронзовую медаль в слоуп-стайле (это серия акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, дропах, перилах).
В соревнованиях по фристайлу участвовали более 200 сильнейших спортсменов страны из 13 регионов. Чемпионат прошел в дисциплинах биг-эйр, слоуп-стайл и хаф-пайп.
От Краснодарского края выступали два спортсмена из краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта – Ксения Орлова и Денис Некрасов.
- По итогам турнира в активе представителей Кубани три награды. Ксения Орлова победила в дисциплине биг-эйр и взяла «бронзу» в слоуп-стайле. На счету Дениса Некрасова серебряная медаль в биг-эйре, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU