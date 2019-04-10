2019-04-10T09:18:38+03:00
Общество

В Краснодаре разработали правила оформления входов в коммерческие помещения в жилых домах

Подобный свод правил приняли в городе впервые
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице разработаны наглядные методические рекомендации к оформлению входов в магазины и аптеки, размещенные на первых этажах многоэтажек. Такой свод правил принят в Краснодаре впервые. Его разработал городской департамент архитектуры и градостроительства

- Раньше в Краснодаре вообще не было единых правил для оформления входов в коммерческие помещения в жилых домах. При этом именно они во многом формируют облик города. Мы решили изменить ситуацию. Пока они касаются только новых помещений, - сказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

- В рекомендациях большое значение придается цветовой гамме. Она представлена в темных и светлых спокойных оттенках. Также есть правила оформления лестничных маршей. Это требования к их виду, материалам, из которых они должны быть изготовлены. Также говорится, что нельзя менять внешний вид здания, где находится объект коммерческой недвижимости, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В полном объеме с методическими рекомендациями можно ознакомиться на странице департамента архитектуры и градостроительства Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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