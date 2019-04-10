2019-04-10T09:51:25+03:00
Происшествия

Администрация Краснодара добивается возбуждения дела из-за вырубки лесополосы в поселке Прогресс

Причиненный ущерб составил 9,5 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Местные жители сообщили в мэрию города о том, что вдоль дороги в поселок Прогресс вырубили деревья.

На место выехали специалисты отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК. Они установили, что на участке площадью 945 квадратных метров вырублено 50 деревьев -12 дубов и 38 ясеней. Причиненный ущерб оценивается в 9,5 миллионов рублей.

Для вырубки деревьев на сельхозземлях, даже если они находятся в частной собственности, требуется получать порубочный билет. Владелец участка этого не сделал, он самовольно срубил 50 деревьев.

- Все материалы уже переданы в отдел полиции Прикубанского внутригородского округа для возбуждения уголовного дела, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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