Администрация Краснодара добивается возбуждения дела из-за вырубки лесополосы в поселке Прогресс

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-10T09:51:25+03:00

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Местные жители сообщили в мэрию города о том, что вдоль дороги в поселок Прогресс вырубили деревья.

На место выехали специалисты отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК. Они установили, что на участке площадью 945 квадратных метров вырублено 50 деревьев -12 дубов и 38 ясеней. Причиненный ущерб оценивается в 9,5 миллионов рублей.

Для вырубки деревьев на сельхозземлях, даже если они находятся в частной собственности, требуется получать порубочный билет. Владелец участка этого не сделал, он самовольно срубил 50 деревьев.

- Все материалы уже переданы в отдел полиции Прикубанского внутригородского округа для возбуждения уголовного дела, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU