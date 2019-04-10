В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-10T10:16:34+03:00

В Краснодаре неизвестный в маске несколько раз выстрелил в мужчину Фото: Архив "КП"

Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь, значительных травм он не получил

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 9 апреля около 12:30 на улице Дзержинского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину. Предположительно он сделал это из травматического пистолета. После этого стрелявший скрылся.

- Потерпевшим оказался 32-летний житель Выселковского района, которому была оказана необходимая медицинская помощь, значительных травм он не получил, госпитализация пострадавшему не понадобилась, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция устанавливает личность стрелявшего, его местонахождение и мотивы поведения.

Напомним, в Щербиновском районе местный житель застрелил собаку своих соседей. Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU