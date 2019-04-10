2019-04-10T11:25:34+03:00
Происшествия

В Краснодаре женщина оказывала медицинские услуги без лицензии

Массажистка обожгла ноги 35-летней клиентке
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре женщина оказывала медицинские услуги без лицензииВ Краснодаре женщина оказывала медицинские услуги без лицензииФото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)
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Прокуратура Центрального административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В середине июня 2018 года женщина без лицензии и медицинского образования делала в своей квартире баночный антицеллюлитный массаж.

Женщина допустила попадание стеклянной банки с подожженной спиртосодержащей жидкостью на ноги 35-летней пациентке. Потерпевшая получила термические ожоги нижних конечностей 2-3 степени.

Вину обвиняемая признала в полном объеме.

- Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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