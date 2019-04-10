В Краснодаре женщина оказывала медицинские услуги без лицензии
Прокуратура Центрального административного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В середине июня 2018 года женщина без лицензии и медицинского образования делала в своей квартире баночный антицеллюлитный массаж.
Женщина допустила попадание стеклянной банки с подожженной спиртосодержащей жидкостью на ноги 35-летней пациентке. Потерпевшая получила термические ожоги нижних конечностей 2-3 степени.
Вину обвиняемая признала в полном объеме.
- Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU