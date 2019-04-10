СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-10T10:58:50+03:00

На Кубани сотрудница полиции получила от подозреваемого 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

За эту сумму она обещала не возбуждать уголовное дело

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В Тимашевском районе старший дознаватель подозревается в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, женщина расследовала уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревался в совершении кражи. В январе сотрудница полиции предложила мужчине передать ей 100 тысяч рублей. За эту сумму женщина обещала не возбуждать уголовное дело. Однако днями ранее уже сделала это.

О незаконном предложении мужчина сообщил в полицию. 12 января старший дознаватель обратилась к оперуполномоченному с просьбой встретиться с заявителем и получить от последнего деньги. Ее коллега так и сделал. В этот же день полицейского задержали сотрудники ФСБ.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, сотрудница полиции отстранена от выполнения служебных обязанностей 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU