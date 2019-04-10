2019-04-10T11:15:14+03:00
Общество

В Краснодаре поставят спектакль «Слуга двух господ»

Премьера запланирована на 17 мая
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В краевой столице на сцене Краснодарского академического театра драмы имени Горького появится новый спектакль «Слуга двух господ».

- Пьесу Карло Гольдони ставит новый главный режиссер театра Константин Демидов, которого назначили на должность осенью 2018 года. Сейчас идут репетиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также над постановкой комедии будет работать московский художник Андрей Климов. Он участвовал в создании балета музыкального театра «Анна Каренина» и «Один день из жизни города М.» в театре драмы.

В спектакле «Слуга двух господ» будут играть заслуженный артист РСФСР Сергей Калинский, заслуженные артисты Кубани Сергей Мочалов, Арсений Фогелев, Юлия Романцова, актеры Алексей Мосолов, Михаил Дубовский и другие.

Премьера запланирована на 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани 22 апреля проверят систему оповещения населения
В Сочи пройдет отбор детей в Академию танца Бориса Эйфмана
Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит отказался давать показания на судебных слушаниях
ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса «Помогаем делом»
На Кубани сотрудница полиции получила от подозреваемого 100 тысяч рублей
В Краснодаре женщина оказывала медицинские услуги без лицензии
В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину
Администрация Краснодара добивается возбуждения дела из-за вырубки лесополосы в поселке Прогресс
В Новороссийске у женщины нашли 300 граммов героина
В Краснодаре разработали правила оформления входов в коммерческие помещения в жилых домах
Представительница Кубани победила на национальном чемпионате по фристайлу
На Кубани полицейские выявили более 13 тонн незаконно выловленной рыбы
В Краснодаре застройщик обманул дольщиков на 250 миллионов рублей
Травматологи Сочи установили пациентке в плечевом суставе имплантируемый баллон
На Кубани с начала года заложили более 880 гектаров молодых виноградников