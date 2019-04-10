В Краснодаре поставят спектакль «Слуга двух господ»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-10T11:15:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице на сцене Краснодарского академического театра драмы имени Горького появится новый спектакль «Слуга двух господ».

- Пьесу Карло Гольдони ставит новый главный режиссер театра Константин Демидов, которого назначили на должность осенью 2018 года. Сейчас идут репетиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также над постановкой комедии будет работать московский художник Андрей Климов. Он участвовал в создании балета музыкального театра «Анна Каренина» и «Один день из жизни города М.» в театре драмы.

В спектакле «Слуга двух господ» будут играть заслуженный артист РСФСР Сергей Калинский, заслуженные артисты Кубани Сергей Мочалов, Арсений Фогелев, Юлия Романцова, актеры Алексей Мосолов, Михаил Дубовский и другие.

Премьера запланирована на 17 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU