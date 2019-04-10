Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит отказался давать показания на судебных слушаниях
9 апреля первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит, который обвиняется в превышении полномочий, отказался дальше давать показания на судебных слушаниях.
«В моих действиях нет никаких отступлений от норм действующего законодательства. Я знаю, что привело меня сюда. Я знаю, что год нахожусь здесь абсолютно безвинно. Считаю, что я должен быть оправдан по всем пунктам. Больше показаний, кроме того, что я уже сказал, я давать не буду, больше выступать не хочу, если только реплики мне какие-то позволят», - сказал чиновник на судебных слушаниях.
Напомним, ранее Мугдин Чермит не признал свою вину и настаивает на том, что у него не было оснований отказать в выдаче разрешений.
Как ранее писала «Комсомольская правда» - Кубань»,18 апреля прошлого первого вице-мэра Сочи задержали на рабочем месте. Он обвиняется в превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство ООО «Родина», а также он подписал необходимые бумаги на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ООО «Ливадия».
Следствие считает, что он выдал разрешения застройщикам, зная о том, что представленная ими документация не соответствует нормативам.
В начале февраля 2019 года дело первого вице-мэра Сочи было передано в суд, который в конце того же месяца продлил Чермиту арест на полгода.
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Он не признает себя виновным и настаивает на том, что у него не было оснований отказать в выдаче разрешений (читать далее).
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ИСТОЧНИК KP.RU