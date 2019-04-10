2019-04-10T11:30:02+03:00
Происшествия

Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит отказался давать показания на судебных слушаниях

Ранее чиновник не признал вину в инкриминируемом ему преступлении
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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9 апреля первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит, который обвиняется в превышении полномочий, отказался дальше давать показания на судебных слушаниях.

«В моих действиях нет никаких отступлений от норм действующего законодательства. Я знаю, что привело меня сюда. Я знаю, что год нахожусь здесь абсолютно безвинно. Считаю, что я должен быть оправдан по всем пунктам. Больше показаний, кроме того, что я уже сказал, я давать не буду, больше выступать не хочу, если только реплики мне какие-то позволят», - сказал чиновник на судебных слушаниях.

Напомним, ранее Мугдин Чермит не признал свою вину и настаивает на том, что у него не было оснований отказать в выдаче разрешений.

Как ранее писала «Комсомольская правда» - Кубань»,18 апреля прошлого первого вице-мэра Сочи задержали на рабочем месте. Он обвиняется в превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство ООО «Родина», а также он подписал необходимые бумаги на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ООО «Ливадия».

Следствие считает, что он выдал разрешения застройщикам, зная о том, что представленная ими документация не соответствует нормативам.

В начале февраля 2019 года дело первого вице-мэра Сочи было передано в суд, который в конце того же месяца продлил Чермиту арест на полгода.

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В отношении экс-чиновника возбудили уголовные дела о превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство и при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства по ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ. Материалы дела направили в прокуратуру Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения.

Он не признает себя виновным и настаивает на том, что у него не было оснований отказать в выдаче разрешений (читать далее).

В Сочи задержали первого вице-мэра Мугдина Чермита

18 апреля сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита. Предположительно, его подозревают в превышении должностных полномочий (читать далее).

Перед судом предстанет вице-мэр Сочи Мугдин Чермит

Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего вице-мэра Сочи. Он обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.1, п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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