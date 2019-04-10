2019-04-10T11:47:59+03:00
Общество

В Сочи пройдет отбор детей в Академию танца Бориса Эйфмана

Юных танцоров ждут 13 апреля в 11:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Шмелева
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Сочи Санкт-Петербургская Академия танца Бориса Эйфмана проведет выездной отбор детей в возрасте 6-11 лет. Специалисты оценят кандидатов, по их пропорциям фигуры и физическим данным.

Всего в Академии 315 воспитанников, из которых 190 человек приехали из разных регионов России и живут в интернате.

- Выездные просмотры позволяют Академии выявить наиболее одаренных детей, которые со временем смогут продолжить выдающуюся историю российского балета, - отмечают в пресс-службе Академии.

Юных танцоров ждут 13 апреля в 11:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Шмелева, которая находится на Курортном проспекте, 32. С собой необходимо иметь купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли.

Напомним, на Кубани более 120 человек приняли участие в отборе в театральную школу Олега Табакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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