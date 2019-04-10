СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-10T12:07:19+03:00

С 10:45 до 12:00 на территории края будут звучать сирены

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На Кубани 22 апреля проверят систему оповещения населения. По информации министерства ГО и ЧС края, сирены будут включать с 10:45 до 12:00.

Напомним, после сигнала необходимо включить телевизоры на любом из 10-ти каналов или настроить радиоприемники на волну «Первого радио Кубани» и прослушать специальное сообщение.

- «Внимание всем» -это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед возникновением чрезвычайной ситуации,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в регионе установлены 1342 сирены и 107 сиренно-речевых установок, а также 498 устройств местных систем оповещения населения. Проверку их работоспособности проводятся ежеквартально по графику.

Напомним, в Краснодаре разработали правила оформления входов в коммерческие помещения в жилых домах. Подобный свод правил приняли в городе впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU