На Кубани 22 апреля проверят систему оповещения населения
На Кубани 22 апреля проверят систему оповещения населения. По информации министерства ГО и ЧС края, сирены будут включать с 10:45 до 12:00.
Напомним, после сигнала необходимо включить телевизоры на любом из 10-ти каналов или настроить радиоприемники на волну «Первого радио Кубани» и прослушать специальное сообщение.
- «Внимание всем» -это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед возникновением чрезвычайной ситуации,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Всего в регионе установлены 1342 сирены и 107 сиренно-речевых установок, а также 498 устройств местных систем оповещения населения. Проверку их работоспособности проводятся ежеквартально по графику.
Напомним, в Краснодаре разработали правила оформления входов в коммерческие помещения в жилых домах. Подобный свод правил приняли в городе впервые.
ИСТОЧНИК KP.RU