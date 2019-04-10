2019-04-10T12:20:05+03:00
Общество

В «Сочи Парке» начинаются космические выходные

Здесь отметят День космонавтики
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
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С 12 по 14 апреля в «Сочи Парке» отмечаются большие тематические выходные, посвященные Дню космонавтики.

В Южной резиденции Бабы Яги Белка и Стрелка устроят интерактивное шоу с забавными конкурсами, в том числе и по подготовке будущих космонавтов, а также проведут викторину о космосе, победители которой получат сладкие подарки.

А на Аллее огней гостей «Сочи Парка» ждут аниматоры, приглашающие сфотографироваться на фоне ракеты!

Фото: пресс-служба «Сочи Парк»

Фото: пресс-служба «Сочи Парк»

В праздничные дни по расписанию будут идти шоу мыльных пузырей, тесла-шоу, шоу Потапа и Милы, представления в дельфинарии, показательные полеты птиц в совариуме, мастер-классы в Артельном дворе и «Королевстве Леденцово».

В апреле «Сочи Парк» открыт с 11:00 до 18:00, детский развлекательный центр «Страна Медведия» и Колесо Времени работают с 11:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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