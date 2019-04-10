2019-04-10T12:26:12+03:00
Происшествия

В Белореченском районе столкнулись две иномарки

В результате аварии Volkswagen вылетел в кювет
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»
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В Белореченском районе вечером 9 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе A-160 столкнулись две иномарки - Volkswagen Passat и Nissan Maxima, в результате аварии одна из них вылетела в кювет. Понадобилась помощь спасателей.

- На место происшествия прибыли сотрудники Белореченского отряда «Кубань-СПАС». Они выставили оградительные конусы и отключили аккумуляторные батареи у машин. Потом спасатели достали пострадавшую пассажирку из автомобиля Nissan Maxima и транспортировали автомобиль скорой. Женщину из другой иномарки также госпитализировали, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, на Кубани 8 апреля в 08:40 на автодороге Крымск – поселок Джигинка произошла авария. Иномарка на встречке столкнулась с отечественной легковушкой. Погиб трехмесячный ребенок, которого перевозили без автолюльки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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