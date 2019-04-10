В Геленджике пройдет регата по городам «Золотого кольца Боспорского царства»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-10T12:47:08+03:00

Яхтсмены будут соревноваться с 25 мая по 1 июня

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В Геленджике в честь открытия летнего сезона на курортах края состоится регата по городам «Золотого кольца Боспорского царства». Соревнования яхтсменов пройдут с 25 мая по 1 июня.

- Участники будут совершать дневные и ночные переходы по морям, посещать античные памятники культуры и получат призы от партнеров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Маршрут проложен по Черному и Азовскому морям с остановками в городах, включенных в межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства, -рассказали в региональном минкурортов.

К участию приглашаются не только профессионалы и любители, но и новички.

Напомним, проект «Золотое кольцо Боспорского царства» создан по инициативе Кубани и местного отделения РГО. В его маршруты включены восемь площадок в трех городах и двух поселениях: Анапа, Геленджик, Новороссийск, станица Тамань и поселок Сенной Темрюкского района.

ИСТОЧНИК KP.RU