В Краснодаре откроется новый цех по производству напитков

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-10T13:35:02+03:00

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Глава города Евгений Первышов вручил директору завода по производству напитков официальное разрешение на строительство нового цеха.

Организация выпускает 100 миллионов литров продукции в год и перечисляет во все уровни бюджета более 1,5 миллиардов рублей налогов и сборов. Общая площадь территории завода - 17 гектаров.

- Предприятие производит квас, натуральные лимонады, минеральную воду и пиво. Все напитки изготовлены на основе воды из собственных артезианских скважин глубиной 370 метров, качество которой выше требований ГОСТа, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Завод планирует расширяться. Вскоре появится новая продукция - крепкий алкоголь. На территории уже в этом году начнется строительство нового производства. Мощность цеха суммарно составит порядка 300 тысяч литров крепких напитков в год. Далее построят еще один завод. Там будут производить продукты здорового питания.

ИСТОЧНИК KP.RU