СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-10T13:20:06+03:00

В Отрадненском районе местного жителя осудят за сбыт гашишного масла Фото: Архив "КП"

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отрадненского района получили информацию о возможной причастности 39-летнего жителя станицы Передовой к незаконному сбыту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

- Полицейские задержали подозреваемого в тот момент, когда он продавал гражданину растительное вещество темного цвета. Экспертиза показала, что это гашишное масло общей массой более 3 граммов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, в Новороссийске у женщины нашли 300 граммов героина. Женщина сбывала наркотик на территории города-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU