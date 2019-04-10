На Кубани семь семей получили субсидии на улучшение жилищных условий
В Краснодарском крае семь семей Туапсинского района получили субсидии на улучшение жилищных условий. Меры поддержки предусмотрены в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
- Общая сумма выплат составила более 6 миллионов рублей. Деньги семьи могут потратить на приобретение жилого помещения, на покупку или строительство собственного дома на территории Туапсинского района, а также на погашение уже имеющегося ипотечного кредита, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Участниками госпрограммы они стали в 2017 году. За это время в трех семьях родилось еще по одному малышу, поэтому они получат увеличенную субсидию.
Напомним, участниками программы могут стать молодые семьи с детьми или без, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет.
Напомним, в Краснодаре построят три детсада и большую школу. Они появятся на территории восточнее ул. 1-го Мая.
ИСТОЧНИК KP.RU