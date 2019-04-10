Кубанский спортсмен завоевал «серебро» на Кубке Европы по дзюдо

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-10T13:53:29+03:00

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Казбек Нагучев завоевал «серебро» на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров. Кубанский спортсмен помог сборной России выиграть медальный зачет соревнований, которые проходили в итальянском Линьяно.

Состязались более трехсот спортсменов из 32 стран. Казбек Нагучев из Туапсе выступал в весовой категории до 66 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Кубани, Казбек одержал победы над нидерландцем Адилом Белкаидом, румыном Силардом Радвански, немцем Люком Майером, а также венграми Даниелем Детари и Бенсом Понгражем. Он уступил лишь представителю Нидерланд Иво Верхостеру.

- На втором месте в медальном зачете расположилась команда Италии, а на третьем – сборная Нидерландов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края

Напомним, представительница Кубани победила на национальном чемпионате по фристайлу. Соревнования проходили в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU