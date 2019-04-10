Кубанский спортсмен завоевал «серебро» на Кубке Европы по дзюдо
Казбек Нагучев завоевал «серебро» на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров. Кубанский спортсмен помог сборной России выиграть медальный зачет соревнований, которые проходили в итальянском Линьяно.
Состязались более трехсот спортсменов из 32 стран. Казбек Нагучев из Туапсе выступал в весовой категории до 66 килограммов.
Как сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Кубани, Казбек одержал победы над нидерландцем Адилом Белкаидом, румыном Силардом Радвански, немцем Люком Майером, а также венграми Даниелем Детари и Бенсом Понгражем. Он уступил лишь представителю Нидерланд Иво Верхостеру.
- На втором месте в медальном зачете расположилась команда Италии, а на третьем – сборная Нидерландов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края
Напомним, представительница Кубани победила на национальном чемпионате по фристайлу. Соревнования проходили в Красноярске.
ИСТОЧНИК KP.RU