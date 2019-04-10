Доказательства убийства 19-летней девушки из Майкопа нашли на дне реки Белой

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-10T15:17:27+03:00

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В Адыгее продолжается расследование уголовного дела об убийстве 19-летней дочери предпринимателя из Майкопа. Ее тело обнаружили в собственном доме 16 марта. Неизвестные ворвались в дом, несколько раз ударили девушку по голове, похитили ценные вещи и скрылись.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось найти и задержать убийцу в течение суток. 40-летний мужчины уехал с места преступления на Kia Rio.

Обследование реки проводили водолазы Фото: СУ СК Адыгеи

По некоторым данным, мужчина раньше делал ремонт в доме у семьи погибшей и заметил сейф, о чем рассказал своему подельнику. Они решились на ограбление, но девушка узнала нападавшего, и была убита.

Для того, чтобы найти улики, следователи привлекли к работе водолазов регионального управления МЧС, которые обнаружили на дне реки Белой похищенной имущество.

Обвиняемый в убийстве взят под стражу Фото: СУ СК Адыгеи

- В результате совместной работы, при осмотре дна реки Белая в городе Майкопе обнаружено похищенное имущество. Вышеуказанные предметы осмотрены в установленном порядке и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, - сообщают в СУ СК по Адыгее.

Следователи продолжают собирать доказательства, проводятся судебные экспертизы, устанавливаются дополнительные свидетели и очевидцы происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU