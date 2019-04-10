2019-04-10T15:17:27+03:00
Происшествия

Доказательства убийства 19-летней девушки из Майкопа нашли на дне реки Белой

Дочь предпринимателя избили до смерти в собственном доме
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Обследование реки проводили водолазы Фото: СУ СК АдыгеиОбследование реки проводили водолазы Фото: СУ СК Адыгеи
Изменить размер текста:

В Адыгее продолжается расследование уголовного дела об убийстве 19-летней дочери предпринимателя из Майкопа. Ее тело обнаружили в собственном доме 16 марта. Неизвестные ворвались в дом, несколько раз ударили девушку по голове, похитили ценные вещи и скрылись.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось найти и задержать убийцу в течение суток. 40-летний мужчины уехал с места преступления на Kia Rio.

Обследование реки проводили водолазы Фото: СУ СК Адыгеи

Обследование реки проводили водолазы Фото: СУ СК Адыгеи

По некоторым данным, мужчина раньше делал ремонт в доме у семьи погибшей и заметил сейф, о чем рассказал своему подельнику. Они решились на ограбление, но девушка узнала нападавшего, и была убита.

Для того, чтобы найти улики, следователи привлекли к работе водолазов регионального управления МЧС, которые обнаружили на дне реки Белой похищенной имущество.

Обвиняемый в убийстве взят под стражу Фото: СУ СК Адыгеи

Обвиняемый в убийстве взят под стражу Фото: СУ СК Адыгеи

- В результате совместной работы, при осмотре дна реки Белая в городе Майкопе обнаружено похищенное имущество. Вышеуказанные предметы осмотрены в установленном порядке и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, - сообщают в СУ СК по Адыгее.

Следователи продолжают собирать доказательства, проводятся судебные экспертизы, устанавливаются дополнительные свидетели и очевидцы происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза
В Краснодаре на бульваре по улице Красной обустроят рокарии
Ремонт Восточного обхода в Краснодаре завершат к началу лета
В Краснодаре покажут «ожившие» работы Сальвадора Дали
Кубанский спортсмен завоевал «серебро» на Кубке Европы по дзюдо
На Кубани семь семей получили субсидии на улучшение жилищных условий
В Отрадненском районе местного жителя осудят за сбыт гашишного масла
В Краснодаре откроется новый цех по производству напитков
В Геленджике пройдет регата по городам «Золотого кольца Боспорского царства»
В Белореченском районе столкнулись две иномарки
«Ростелеком» провел крупнейший на Юге России турнир по игре World of Tanks
В «Сочи Парке» начинаются космические выходные
На Кубани 22 апреля проверят систему оповещения населения
В Сочи пройдет отбор детей в Академию танца Бориса Эйфмана
Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит отказался давать показания на судебных слушаниях
ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса «Помогаем делом»
В Краснодаре поставят спектакль «Слуга двух господ»
На Кубани сотрудница полиции получила от подозреваемого 100 тысяч рублей
В Краснодаре женщина оказывала медицинские услуги без лицензии
В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину
Администрация Краснодара добивается возбуждения дела из-за вырубки лесополосы в поселке Прогресс
В Новороссийске у женщины нашли 300 граммов героина
В Краснодаре разработали правила оформления входов в коммерческие помещения в жилых домах
Представительница Кубани победила на национальном чемпионате по фристайлу
На Кубани полицейские выявили более 13 тонн незаконно выловленной рыбы
В Краснодаре застройщик обманул дольщиков на 250 миллионов рублей
Травматологи Сочи установили пациентке в плечевом суставе имплантируемый баллон
На Кубани с начала года заложили более 880 гектаров молодых виноградников