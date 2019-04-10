В Краснодаре покажут «ожившие» работы Сальвадора Дали

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-10T16:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

27 апреля в Краснодаре откроется выставка оригинальных и «оживших» работ Сальвадора Дали под названием «Живые сны». На экспозиции в краевом выставочном зале изобразительных искусств будут представлены более 100 работ великого мастера и мультимедиа зона с их «ожившими» версиями.

- Выставка «Живые сны» предоставлена из коллекции Санкт-Петербургской галереи современного искусства PS Gallery. На экспозиции зрители увидят работы из таких великолепных серий, как «Посвящение Леонардо да Винчи», «Библия», «Дон Кихот Ламанчский», «Озорные сны Пантагрюэля», «Воспоминания Казановы», «Капричос Гойи Сальвадора Дали», «Треуголка», «Искусство любви» и других. Также зрители смогут увидеть оригинальные бронзовые барельефы, отлитые великим сюрреалистом и его прижизненные фотографии, - сообщают организаторы выставки.

«Живые сны» Сальвадора Дали краснодарцы и гости краевой столицы смогут увидеть до 30 июня по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 32 .

ИСТОЧНИК KP.RU