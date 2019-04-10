2019-04-10T16:10:37+03:00
Общество

Ремонт Восточного обхода в Краснодаре завершат к началу лета

Въезд в город встал в многокилометровых пробках
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ремонт Восточного обхода Краснодара начался в конце марта. Стартом ремонтных работ в тот же день, 26 марта, была спровоцирована огромная пробка, протянувшаяся на рекордные 6 километров.

Известно, что отвечает за ремонтируемый участок дороги от Знаменского до транспортной развязки государственная компания "Автодор". И они пообещали завершить ремонт до 1 июня.

Важно, что длительное простаивание в пробке, по-прежнему не побудило автовладельцев отставить оставить свой транспорт дома. И попробовать пересесть на альтернативные средства передвижения.

Так, например, желающим добраться до Краснодара со стороны станицы Динской можно воспользоваться электричкой. Проезд будет стоить 75 рублей. Ознакомиться с расписанием городской электрички можно на сайте "Кубаньэкспресспригорода". То же самое касается жителей Усть-Лабинска, станицы Васюринской, Старокорсунской, хутора Ленина, Знаменского и близлежащих населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза
В Краснодаре на бульваре по улице Красной обустроят рокарии
В Краснодаре покажут «ожившие» работы Сальвадора Дали
Доказательства убийства 19-летней девушки из Майкопа нашли на дне реки Белой
Кубанский спортсмен завоевал «серебро» на Кубке Европы по дзюдо
На Кубани семь семей получили субсидии на улучшение жилищных условий
В Отрадненском районе местного жителя осудят за сбыт гашишного масла
В Краснодаре откроется новый цех по производству напитков
В Геленджике пройдет регата по городам «Золотого кольца Боспорского царства»
В Белореченском районе столкнулись две иномарки
«Ростелеком» провел крупнейший на Юге России турнир по игре World of Tanks
В «Сочи Парке» начинаются космические выходные
На Кубани 22 апреля проверят систему оповещения населения
В Сочи пройдет отбор детей в Академию танца Бориса Эйфмана
Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит отказался давать показания на судебных слушаниях
ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса «Помогаем делом»
В Краснодаре поставят спектакль «Слуга двух господ»
На Кубани сотрудница полиции получила от подозреваемого 100 тысяч рублей
В Краснодаре женщина оказывала медицинские услуги без лицензии
В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину
Администрация Краснодара добивается возбуждения дела из-за вырубки лесополосы в поселке Прогресс
В Новороссийске у женщины нашли 300 граммов героина
В Краснодаре разработали правила оформления входов в коммерческие помещения в жилых домах
Представительница Кубани победила на национальном чемпионате по фристайлу
На Кубани полицейские выявили более 13 тонн незаконно выловленной рыбы
В Краснодаре застройщик обманул дольщиков на 250 миллионов рублей
Травматологи Сочи установили пациентке в плечевом суставе имплантируемый баллон
На Кубани с начала года заложили более 880 гектаров молодых виноградников