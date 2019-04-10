Ремонт Восточного обхода в Краснодаре завершат к началу лета

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-10T16:10:37+03:00

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Ремонт Восточного обхода Краснодара начался в конце марта. Стартом ремонтных работ в тот же день, 26 марта, была спровоцирована огромная пробка, протянувшаяся на рекордные 6 километров.

Известно, что отвечает за ремонтируемый участок дороги от Знаменского до транспортной развязки государственная компания "Автодор". И они пообещали завершить ремонт до 1 июня.

Важно, что длительное простаивание в пробке, по-прежнему не побудило автовладельцев отставить оставить свой транспорт дома. И попробовать пересесть на альтернативные средства передвижения.

Так, например, желающим добраться до Краснодара со стороны станицы Динской можно воспользоваться электричкой. Проезд будет стоить 75 рублей. Ознакомиться с расписанием городской электрички можно на сайте "Кубаньэкспресспригорода". То же самое касается жителей Усть-Лабинска, станицы Васюринской, Старокорсунской, хутора Ленина, Знаменского и близлежащих населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU