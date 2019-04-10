2019-04-10T16:26:44+03:00
Общество

В Краснодаре на бульваре по улице Красной обустроят рокарии

Это новый элемент в ландшафтном дизайне центра города
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Озеленение Александровского бульвара Фото: krd.ruОзеленение Александровского бульвара Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

Александровский бульвар в Краснодаре вместо обычных цветников украсят рокарии. Это элемент ландшафтного дизайна, выполненный с использованием камня, растений и других предметов, которые сочетаются между собой и образуют композицию.

- Работы, которые сейчас проводятся на территории этой зеленой зоны, были необходимы: разросшаяся корневая система деревьев не давала возможность полноценно развиваться другим растениям, поэтому было принято решение провести на бульваре комплексную реконструкцию объектов озеленения с созданием новых композиций из многолетних растений, — пояснила начальник отдела проектирования городской среды «Центра озеленения и экологии» Краснодара Елена Никонец.

Специалисты уже начали высадку растений – это цветки, злаки и вечнозеленые кустарники. Проект озеленения Александровского бульвара на улице Красной утвердили в прошлом году, площадь работ – более 3000 квадратных метров.

По проекту в ходе выполнения работ уберут старый грунт, выполнят реконструкцию газонов, отсыпку цветников инертными материалами.

В итоге на территории появятся новые элементы ландшафтного дизайна — рокарии, основу композиции которых составит полоса из цветных камней в сочетании с большими валунами, многолетними растениями и злаковыми травами. До конца апреля планируется завершить озеленение на двух очередях бульвара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза
Ремонт Восточного обхода в Краснодаре завершат к началу лета
В Краснодаре покажут «ожившие» работы Сальвадора Дали
Доказательства убийства 19-летней девушки из Майкопа нашли на дне реки Белой
Кубанский спортсмен завоевал «серебро» на Кубке Европы по дзюдо
На Кубани семь семей получили субсидии на улучшение жилищных условий
В Отрадненском районе местного жителя осудят за сбыт гашишного масла
В Краснодаре откроется новый цех по производству напитков
В Геленджике пройдет регата по городам «Золотого кольца Боспорского царства»
В Белореченском районе столкнулись две иномарки
«Ростелеком» провел крупнейший на Юге России турнир по игре World of Tanks
В «Сочи Парке» начинаются космические выходные
На Кубани 22 апреля проверят систему оповещения населения
В Сочи пройдет отбор детей в Академию танца Бориса Эйфмана
Первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит отказался давать показания на судебных слушаниях
ВТБ подвел итоги всероссийского конкурса «Помогаем делом»
В Краснодаре поставят спектакль «Слуга двух господ»
На Кубани сотрудница полиции получила от подозреваемого 100 тысяч рублей
В Краснодаре женщина оказывала медицинские услуги без лицензии
В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину
Администрация Краснодара добивается возбуждения дела из-за вырубки лесополосы в поселке Прогресс
В Новороссийске у женщины нашли 300 граммов героина
В Краснодаре разработали правила оформления входов в коммерческие помещения в жилых домах
Представительница Кубани победила на национальном чемпионате по фристайлу
На Кубани полицейские выявили более 13 тонн незаконно выловленной рыбы
В Краснодаре застройщик обманул дольщиков на 250 миллионов рублей
Травматологи Сочи установили пациентке в плечевом суставе имплантируемый баллон
На Кубани с начала года заложили более 880 гектаров молодых виноградников