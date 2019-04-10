В Краснодаре на бульваре по улице Красной обустроят рокарии

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-10T16:26:44+03:00

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Александровский бульвар в Краснодаре вместо обычных цветников украсят рокарии. Это элемент ландшафтного дизайна, выполненный с использованием камня, растений и других предметов, которые сочетаются между собой и образуют композицию.

- Работы, которые сейчас проводятся на территории этой зеленой зоны, были необходимы: разросшаяся корневая система деревьев не давала возможность полноценно развиваться другим растениям, поэтому было принято решение провести на бульваре комплексную реконструкцию объектов озеленения с созданием новых композиций из многолетних растений, — пояснила начальник отдела проектирования городской среды «Центра озеленения и экологии» Краснодара Елена Никонец.

Специалисты уже начали высадку растений – это цветки, злаки и вечнозеленые кустарники. Проект озеленения Александровского бульвара на улице Красной утвердили в прошлом году, площадь работ – более 3000 квадратных метров.

По проекту в ходе выполнения работ уберут старый грунт, выполнят реконструкцию газонов, отсыпку цветников инертными материалами.

В итоге на территории появятся новые элементы ландшафтного дизайна — рокарии, основу композиции которых составит полоса из цветных камней в сочетании с большими валунами, многолетними растениями и злаковыми травами. До конца апреля планируется завершить озеленение на двух очередях бульвара.

ИСТОЧНИК KP.RU