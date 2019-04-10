2019-04-10T16:36:16+03:00
Экономика

Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза

По данному показателю банк занимает лидирующие позиции в России
Иван ЕГОРОВ
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Количество устройств самообслуживания ВТБ с функцией recycling превысило 2700 единиц, что на 50% выше, чем годом ранее. По данному показателю банк занимает лидирующие позиции в России.

Сервис recycling позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является значительным преимуществом для пользователя. Продолжительность беспрерывной работы АТМ между инкассациями в пять раз больше, чем у прочих многофункциональных устройств без такой функции. В 2018 году использование данного типа банкоматов позволило сократить издержки и оптимизировать операционные затраты банка на 70 млн рублей.

«Банкоматы с функцией recycling представляют собой замкнутый денежный цикл наличных. Купюра, внесенная одним клиентом, используется для выдачи другому без процедуры инкассации. Устройство самостоятельно проверяет подлинность внесенных банкнот как минимум по четырем машиночитаемым защитным признакам, - рассказал Валерий Чулков, член правления банка ВТБ. - На сегодняшний день наша сеть достигает 15 500 единиц, из них более 6 600 – многофункциональные банкоматы, позволяющие клиентам снимать и вносить наличные. В 2019 году мы планируем увеличить количество устройств с функцией recycling более чем на 1 200 единиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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