2019-04-10T17:25:00+03:00
Общество

Замминистра МВД России представил нового начальника кубанского Главка

Владимира Андреева назначили начальником ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Варвара ДЫМ
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Владимир АндреевВладимир Андреев
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Теперь уже официально на Кубани представили нового начальника МВД региона. Для этого заместитель министра внутренних дел страны Виталий Шулик приехал в Краснодар.

-Новый руководитель проработал в органах внутренних дел более 20 лет, - представил Владимира Андреева Шулик. - Владимир Леонидович очень опытный руководитель. Уверен, он справится с поставленными задачами.

А задачи перед новым начальником Главкам стоят серьезные – организовать работу личного состава, следить за обстановкой в Краснодарском крае, куда ежегодно приезжает более 16 млн туристов.

–Человек, который взял на себя ответственность охранять общество, должен не забывать о долге даже вне рабочего времени, – сказал на встрече губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

Сам Владимир Андреев заявил, что осознает, какой регион взял на контроль. И пообещала, что свою работу будет строить в тесном взаимодействии с законодательной, исполнительной, судебной властью, а также с надзорными органами и населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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