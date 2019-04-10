Четыре трамвая в Краснодаре на два дня меняют маршруты

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-10T17:44:14+03:00

Это связано с тем, что на дорогах идет капремонт

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Сразу четыре трамвая № № 4, 5, 8 и 11 изменят маршрут следования. Правда, только на два дня. Причина - капремонт пути по улице Гоголя от Железнодорожной до Суворова. Здесь прокладывают новые рельсы. Старые уже отслужили свое. Кроме того, заменят стрелки перевода, а остановки отремонтируют.

- Ремонт ведут ночью, поэтому график движения трамваев днем и вечером до 21:30 останется без изменений, - сообщил замдиректора Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Роман Довгалев. – Поэтому мы просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок поздним вечером. Изменится маршрут трамваев 11 и 12 апреля.

С 21:45 трамваи № 4 будут ходить из Комсомольского микрорайона до остановки «Стадион Кубань» по ул. Железнодорожной, далее повернут направо, через Дмитриевскую Дамбу, поедут по Садовой, Красных Зорь до Декабристов. А обратно поедут по маршруту трамвая № 20 в Восточное депо.

С 22:15 трамвай № 5 поедет от улицы Солнечной не по Коммунаров, а по Садовой. И далее по маршруту, либо до Восточного депо. В 21:26 вагоны двинутся от улицы Бершанской, в 21:52 – от Солнечной.

С 22:00 поедет трамвай № 8 по этому же маршруту. А в 21:37 состав отправится улицы Солнечной.

Трамваи № 11 после десяти вечера пойдут от Кооперативного рынка пойдут не на вокзал Краснодар-I, а по Коммунаров, Захарова до Индустриальной.

ИСТОЧНИК KP.RU