Под Анапой пятилетний ребенок упал в открытый люк и погиб

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-10T18:21:36+03:00

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Трагедия произошла днем 10 апреля в поселке Супсех. На улице Советской в открытый люк провалился пятилетний мальчик. Ребенок скончался на месте.

- Колодец двухметровой глубины был частично заполнен водой. На место происшествия выехал следователь. Для выяснения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Начата доследственная проверка, по ее итогам будет принято решение, касательно возбуждения уголовного дела о гибели ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU