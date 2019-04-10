Под Анапой пятилетний ребенок упал в открытый люк и погиб
На место выехал следователь
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Трагедия произошла днем 10 апреля в поселке Супсех. На улице Советской в открытый люк провалился пятилетний мальчик. Ребенок скончался на месте.
- Колодец двухметровой глубины был частично заполнен водой. На место происшествия выехал следователь. Для выяснения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Начата доследственная проверка, по ее итогам будет принято решение, касательно возбуждения уголовного дела о гибели ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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