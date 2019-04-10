В Краснодаре на две недели ограничат движение на улице Северной

СЕГОДНЯ 20:13 2019-04-10T20:13:03+03:00

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На одной из главных магистралей Краснодара – улице Северной на две недели ограничат движение. На участке от перекрестка Коммунаров в сторону Красноармейской будет перекрыта крайняя полоса с 11 по 26 апреля. Между домами 301 и 303 специалисты будут строить ливневую канализацию.

- На этом участке будут выполняться работы по строительству сети ливневой канализации с ограничением движения транспорта по одной из полос при движении от улицы Коммунаров в сторону улицы Красноармейской, - прокомментировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В администрации краевого центра отметили, что на проезжей части работы будут вести ночью и просят водителей быть внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU