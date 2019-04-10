2019-04-10T20:23:55+03:00
Экономика

В России запатентовано географическое наименование «Кубанские яблоки»

Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Кубанские яблоки получили защищенное географическое наименование, зарегистрированное Роспатентом. Теперь так могут называться только плоды, выращенные на территории Краснодарского края.

- Первым правообладателем географического наименования стало предприятие Гулькевичского района «Гамма Плюс», – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в будущем будут зарегистрированы бренды «Краснодарская клубника» и «Кубанский ранний картофель».

–Таким образом мы хотим защитить наших производителей от подделок. Ведь для потребителей «кубанское» – синоним к словам качественное и вкусное. И этот имидж необходимо поддерживать, это наше конкурентное преимущество, – отметил Кондратьев.

Необходимые документы от производителей уже находятся в Министерстве сельского хозяйства России.

В 2018 году валовый сбор яблок на Кубани превысил 343 тыс. тонн. Это рекорд последних 30-ти лет, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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