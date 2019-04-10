В России запатентовано географическое наименование «Кубанские яблоки»
Кубанские яблоки получили защищенное географическое наименование, зарегистрированное Роспатентом. Теперь так могут называться только плоды, выращенные на территории Краснодарского края.
- Первым правообладателем географического наименования стало предприятие Гулькевичского района «Гамма Плюс», – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, в будущем будут зарегистрированы бренды «Краснодарская клубника» и «Кубанский ранний картофель».
–Таким образом мы хотим защитить наших производителей от подделок. Ведь для потребителей «кубанское» – синоним к словам качественное и вкусное. И этот имидж необходимо поддерживать, это наше конкурентное преимущество, – отметил Кондратьев.
Необходимые документы от производителей уже находятся в Министерстве сельского хозяйства России.
В 2018 году валовый сбор яблок на Кубани превысил 343 тыс. тонн. Это рекорд последних 30-ти лет, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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