На Кубани проверяют аттракционы на безопасность

СЕГОДНЯ 06:56 2019-04-11T06:57:07+03:00

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График плановых проверок уже составлен и согласован с прокуратурой России и региона. В него вошли 17 объектов среднего и крупного бизнеса.

– С начала года проверку осуществили в трех парках, расположенных в Туапсинском районе и Сочи. В результате мероприятий специалисты выявили различного рода нарушения. Владельцев организаций привлекли к административной ответственности, выписали им штрафы на 140 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

Данные проверки не являются единственными на Кубани. В соответствии с изменениями в законодательстве представители министерства имеют право проводить незапланированные рейды. В ведомстве отметили, что эта работа по проверке аттракционов на безопасность начнется с открытием летнего курортного сезона.

Напомним, на территории Краснодарского края расположено 2650 единиц развлекательной техники. В прошлом году представители министерства ГО и ЧС региона и сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Кубани проверили более 70% объектов, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU