2019-04-11T06:57:07+03:00
Общество

На Кубани проверяют аттракционы на безопасность

За техническим состоянием техники осуществляют надзор представители министерства ГО и ЧС края
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото администрации Краснодарского краяФото администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

График плановых проверок уже составлен и согласован с прокуратурой России и региона. В него вошли 17 объектов среднего и крупного бизнеса.

– С начала года проверку осуществили в трех парках, расположенных в Туапсинском районе и Сочи. В результате мероприятий специалисты выявили различного рода нарушения. Владельцев организаций привлекли к административной ответственности, выписали им штрафы на 140 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

Данные проверки не являются единственными на Кубани. В соответствии с изменениями в законодательстве представители министерства имеют право проводить незапланированные рейды. В ведомстве отметили, что эта работа по проверке аттракционов на безопасность начнется с открытием летнего курортного сезона.

Напомним, на территории Краснодарского края расположено 2650 единиц развлекательной техники. В прошлом году представители министерства ГО и ЧС региона и сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Кубани проверили более 70% объектов, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске спасатели помогли женщине, застрявшей в машине в результате ДТП
В центральной части Новороссийска отключат воду
В Ейском районе из чувства мести мужчина сжег вещи бывшей супруги
Кубань вошла в пятерку лучших регионов по развитию комплекса ГТО
Губернатор встретился с новым начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В России запатентовано географическое наименование «Кубанские яблоки»
В Краснодаре на две недели ограничат движение на улице Северной
Под Анапой пятилетний ребенок упал в открытый люк и погиб
Четыре трамвая в Краснодаре на два дня меняют маршруты
Замминистра МВД России представил нового начальника кубанского Главка
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза
В Краснодаре на бульваре по улице Красной обустроят рокарии
Ремонт Восточного обхода в Краснодаре завершат к началу лета
В Краснодаре покажут «ожившие» работы Сальвадора Дали
Доказательства убийства 19-летней девушки из Майкопа нашли на дне реки Белой
Кубанский спортсмен завоевал «серебро» на Кубке Европы по дзюдо
На Кубани семь семей получили субсидии на улучшение жилищных условий
В Отрадненском районе местного жителя осудят за сбыт гашишного масла
В Краснодаре откроется новый цех по производству напитков