2019-04-11T07:18:52+03:00
Общество

Губернатор встретился с новым начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Должность главы управления министерства внутренних дел Кубани занял генерал-майор Владимир Андреев
Татьяна СМИРНОВА
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Фото администрации Краснодарского краяФото администрации Краснодарского края
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Во время встречи замминистра внутренних дел РФ Виталий Шулика отметил, что новоиспеченный начальник более 20 лет осуществлял деятельность в органах внутренних дел.

– Владимир Андреев является опытным руководителем. Думаю, он справится с поставленными задачами, – заявил Шулика.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край – особенный регион. Он занимает третье место с стране по численности. Официально на Кубани зарегистрировано 5,5 млн человек. Помимо этого, каждый год в регион приезжают свыше 16 млн туристов.

– В настоящее время Краснодарский край развивается за счет общественной безопасности и правопорядка, которые находятся на высоком уровне. Это необходимо сохранить. Человек, взявшийся охранять общество, должен не забывать о долге даже вне рабочего времени, – заявил Кондратьев.

Владимир Андреев сообщил, что займется укреплением правопорядка, законности и общественной безопасности в крае.

– Свою деятельность буду строить в тесном взаимодействии с законодательной, исполнительной и судебной властью, надзорными органами и, безусловно, с населением, – отметил начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Владимир Андреев родился в 1961 году в Псковской области. Он работал в органах внутренних дел Псковской области и возглавлял Управление МВД России по Тверской области, сообщили в администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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