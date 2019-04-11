Кубань вошла в пятерку лучших регионов по развитию комплекса ГТО
Мероприятие прошло 10 апреля в Москве. Кубань на встрече представил министр физической культуры и спорта края Андрей Марков.
В Минспорта РФ подвели итоги конкурса среди регионов по развитию комплекса ГТО. Краснодарский край занял пятое место в общероссийском рейтинге.
По данным миниспорта региона, в прошлом году на сайте gto.ru зарегистрировались 738 тысяч кубанцев, также свыше 265 тысяч человек участвовали в выполнении нормативов комплекса ГТО. В настоящее время на территории Кубани имеются 55 центров тестирования и 596 мест тестирования комплекса ГТО, отметили в краевой администрации.
В конце мероприятия министр спорта РФ Павел Колобков и федеральный посол ГТО, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова вручали золотые значки ГТО и удостоверения, сообщили в минспорта Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU