Кубань вошла в пятерку лучших регионов по развитию комплекса ГТО

СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-11T07:53:57+03:00

Об этом стало известно на коллегии Министерства спорта России по итогам 2018

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Мероприятие прошло 10 апреля в Москве. Кубань на встрече представил министр физической культуры и спорта края Андрей Марков.

В Минспорта РФ подвели итоги конкурса среди регионов по развитию комплекса ГТО. Краснодарский край занял пятое место в общероссийском рейтинге.

По данным миниспорта региона, в прошлом году на сайте gto.ru зарегистрировались 738 тысяч кубанцев, также свыше 265 тысяч человек участвовали в выполнении нормативов комплекса ГТО. В настоящее время на территории Кубани имеются 55 центров тестирования и 596 мест тестирования комплекса ГТО, отметили в краевой администрации.

В конце мероприятия министр спорта РФ Павел Колобков и федеральный посол ГТО, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова вручали золотые значки ГТО и удостоверения, сообщили в минспорта Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU