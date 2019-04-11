2019-04-11T08:13:27+03:00
Происшествия

В Ейском районе из чувства мести мужчина сжег вещи бывшей супруги

За это ему грозит лишение свободы сроком до двух лет
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Ivbg.ruФото: Ivbg.ru
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В дежурную часть полиции обратилась жительница Ейского района. Женщина сообщила о том, что ее бывший супруг во время конфликта повредил принадлежащую ей мультиварку, а также сжег одежду.

На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали 48-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в совершении преступления, пояснив, совершил противоправные деяния из чувства мести.

- По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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