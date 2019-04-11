В центральной части Новороссийска отключат воду

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-11T08:31:53+03:00

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В центральной прибрежной части Новороссийска в период с 9:00 до 19:00 отключат воду.

Введение ограничения связано с реализацией перевозки неберджаевского водовода диаметром 400 миллиметров в районе парка Фрунзе.

- По заявкам местным жителям будут подвозить воду автоцистернами. Водоснабжение планируют восстановить сразу после окончания работ, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре на две недели ограничат движение транспорта по улице Северной. На участке будут строить ливневую канализацию. По данным администрации краевой столицы, работы на проезжей части будут вести в ночное время. Помимо этого, в городе из-за капремонта на дорогах четыре трамвая на два дня поменяют маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU